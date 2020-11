Im Religionsunterricht in Bitsch VS soll ein Pfarrer unter anderem Tattoos als «Teufelszeug» bezeichnet und von der ewigen Verdammnis erzählt haben.

Die Eltern in Bitsch VS hatten genug vom Pfarrer. Der Geistliche hatte über Jahre Jugendlichen der Oberstufe Religionsunterricht erteilt. Doch seine Äusserungen haben die Jugendlichen offenbar verängstigt – und die Eltern in Rage gebracht. Nicht alle Vorwürfe sind öffentlich bekannt. «Er sprach vor den Kindern von der ewigen Verdammnis», sagt etwa eine Betroffene gegenüber der Zeitung «Walliser Bote». Auch bezüglich Tattoos hatte der Walliser eine klare Meinung, er nannte sie «Teufelszeug». Den Eltern ging das alles zu weit. Sie beschwerten sich bei der Schule und drohten damit, den Nachwuchs nicht mehr in den Religionsunterricht zu schicken.