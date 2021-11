Gläubige erleichtert – Pfarrer soll für drei Jahre ins Gefängnis, weil er 3,2 Millionen veruntreute

Die Staatsanwaltschaft hat F. beim Kriminalgericht des Kantons Luzern angeklagt. Sie fordert für ihn unter anderem eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. «Durch sein Verhalten wurden die Geschädigten im Zeitraum von 2009 bis 2018 arglistig getäuscht, da ihnen die Überprüfung seiner finanziellen Lage nicht möglich war», so die Staatsanwaltschaft. Der Verwendungszweck der Gelder konnte nicht überprüft werden. Gemäss Anklage nutzte er das ihm entgegengebrachte Vertrauen in seiner Stellung als Pfarrer «bewusst» aus.

F. soll wegen Spielsucht in Behandlung

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage an das Kriminalgericht des Kantons Luzern überwiesen. Sie fordert für F., welcher geständig ist, eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Zudem sollte sich der Beschuldigte einer fachärztlichen Behandlung wegen seiner Spielsucht unterziehen. Der früher in Küssnacht äusserst beliebte Pfarrer wird wegen gewerbsmässigen Betrugs, mehrfacher Urkundenfälschung und mehrfacher Veruntreuung angeklagt. F. muss in Luzern vor Gericht, weil der erste Geschädigte in Luzern Anzeige gegen den ehemaligen Pfarrer erstattete.