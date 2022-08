Kriminalgericht Luzern: Pfarrer war beruflich oder zumindest im Nebenerwerb als Betrüger tätig

1 / 6 Der spielsüchtige Ex-Pfarrer von Küssnacht verspielte viel fremdes Geld mit Roulette und Blackjack. Getty Images Der heute 52-Jährige war jahrelang als Pfarrer in Küssnacht tätig und sehr beliebt. 20min/dag Seiner Spielsucht lebte er hauptsächlich im Casino in Konstanz aus. Getty Images

Darum gehts Im begründeten Urteil des Kriminalgerichts Luzern gegen den spielsüchtigen Ex-Pfarrer von Küssnacht wird ersichtlich, mit welchen Mitteln sich der heute 52-Jährige Geld beschaffte.

Die Verfahrensakten füllen sieben Bundesordner.

Er belog seine Kreditgeber und machte auch nicht Halt vor dem Sekretär der Pfarrei.

F. wurde des gewerbsmässigen Betruges, der mehrfachen Urkundenfälschung und der mehrfachen Veruntreuung schuldig gesprochen.

Laut anerkannten Zivilforderungen muss F. sechs Parteien rund 290’000 Franken zurückbezahlen.

Im begründeten Urteil des Kriminalgerichts Luzern gegen den spielsüchtigen Ex-Pfarrer von Küssnacht (SZ) sind weitere Fakten ans Tageslicht gekommen. So etwa, dass die Verfahrensakten sieben Bundesordner füllen. Auch der Inhalt der Papiere ist brisant: So hatte W. F.* in seinen «Bettelbriefen» geschrieben, dass er in der Vergangenheit spielsüchtig gewesen war. Dieses Problem habe er seit einigen Jahren im Griff, benötige aber Geld, weil er noch unter der Schuldenlast von damals leide. Die Darlehen brauche er, damit er die frühere Situation bereinigen könne. «Er stellte abschliessend seine Schuldenlast, seine Rückzahlungsfähigkeit und seinen Rückzahlungsfähigkeitswillen stark beschönigend dar und beschwor Verschwiegenheit», wie es im Urteil heisst.

Geschädigte arglistig getäuscht

Ähnlich hatte F. auch mündlich argumentiert und gab in einzelnen Fällen an, dass er Drittpersonen helfen möchte, die in Notsituationen geraten sind. So unter anderem, um «eine dringende Operation zu bezahlen». In einem Fall gegenüber der Kirchgemeinde Immensee täuschte er vor, das Geld für kirchliche Projekte zu verwenden. Das Gericht kam zum Schluss, dass F. mit seinem Verhalten die Geschädigten arglistig täuschte, weil sie seine finanzielle Lage, seine Fähigkeit und seinen Willen zur Rückzahlung der Beträge nicht überprüfen konnten. Auch was er mit dem Geld machte, konnte von den Kreditgebern nicht im Voraus geprüft werden. «Zudem nutzte er das ihm entgegengebrachte Vertrauen in seine Stellung als Pfarrer aus. Aufgrund des täuschungsbedingten Irrtums gaben die Geschädigten dem Beschuldigten jeweils Geld.»

Quittungen und Unterschriften gefälscht

Tatsächlich stopfte F. mit diesem Geld jeweils die dringendsten finanziellen Löcher und verspielte den Grossteil des Geldes im Spielcasino, in erster Linie in Konstanz mit Roulette und Blackjack. Dadurch geriet F. immer tiefer in die Schuldenfalle. In diversen Fällen fälschte er auch Urkunden, um an weiteres Geld zu gelangen. Er fälschte insgesamt etwa 15 Quittungen oder Bestätigungen, wonach er Gelder an bestimmte bestehende Gläubiger ausbezahlt habe, und versah diese Dokumente mit der gefälschten Unterschrift des angeblich befriedigten Gläubigers. Diese gefälschten Dokumente legte er gegenüber Drittpersonen vor, die ihm in der Folge wieder Geld lehnten.

F. wollte regelmässig Einkünfte generieren

Auch vor dem Sekretär der Pfarrei Küssnacht machte F. nicht Halt und belog diesen, damit er an Geld kam. So gab er von Mitte 2011 bis Ende 2015 falsche Verwendungszwecke an. Dabei täuschte F. vor, das Bargeld im Sinne der Pfarrei zu benötigen, worauf der Sekretär ihm das Geld jeweils gegen eine Quittung übergab. Die Vielzahl der Betrugshandlungen und die Deliktssumme zeigen, dass das Vorgehen von F. darauf ausgerichtet war, regelmässig Einkünfte zu generieren, um seine Schulden zu tilgen und besonders, um sein Glücksspiel zu finanzieren. Im Urteil steht weiter: «Der Beschuldigte war im Sinne eines eigentlichen Berufs oder zumindest im Sinne eines Nebenerwerbs als Betrüger tätig.»

Rund 290’000 Franken aus Zivilforderungen zurückbezahlen

Insgesamt knöpfte F. 75 Personen rund 3,3 Millionen Franken ab, um seinen angehäuften Schuldenberg abzutragen. Im August 2017 flog er auf, nachdem die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) als Vertreter einer geschädigten Betagten Strafanzeige bei der Luzerner Polizei einreichte. F. war geständig und kooperativ. Er wurde des gewerbsmässigen Betruges, der mehrfachen Urkundenfälschung und der mehrfachen Veruntreuung schuldig gesprochen und in einem abgekürzten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Davon muss er sechs Monate im Gefängnis absitzen. Hinzu kommen diverse finanzielle Kosten. Alleine aus anerkannten Zivilforderungen muss F. sechs Parteien rund 290’000 Franken zurückbezahlen. Er lebt zurzeit als Hausdienst-Mitarbeiter im Kloster Mariastein im Solothurner Jura. Sein Salär wir durch die Kesb verwaltet. Er erhält monatlich Sackgeld in der Höhe von 1000 Franken. Laut Urteil muss er sich weiterhin wegen seiner Spielsucht einer Therapie unterziehen.

* Name der Redaktion bekannt