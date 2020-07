vor 1h

Walkringen BE

Pfarrer wird freigestellt, weil er Erbschaft annehmen will

Die Kirchgemeinde Walkringen BE hat ihren Pfarrer Peter Raich nach sechs Jahren Amtszeit freigestellt. Grund ist eine Hinterlassenschaft aus einer früheren Seelsorgertätigkeit, die Raich nicht ausschlagen will.

Nach sechs Jahren ist Schluss: Pfarrer Peter Raich wurde von der Kirchgemeinde Walkringen per sofort freigestellt.

Sechs Jahre lang war Peter Raich Pfarrer in Walkringen BE, ein Jahr trennte ihn von seiner Pension. Doch nun endet seine Amtszeit abrupt. Der Grund: Raich entschied sich, das Erbe einer Frau anzutreten, die er an einem früheren Arbeitsort als Seelsorger betreut hat – und verzichtet im Gegenzug auf seine aktuelle Stelle. Der Pfarrer hat daher in Walkringen auf Ende Oktober gekündigt. Der Kirchgemeinderat hat ihn allerdings per sofort freigestellt, wie die «Berner Zeitung» berichtet.

«Die Annahme von Geschenken, unter anderem einer Erbschaft, ist einer Pfarrperson nicht erlaubt, wenn dies mit ihrer pfarramtlichen Stellung in Zusammenhang steht oder stehen könnte», heisst es in einem Brief des Kirchgemeinderats, der über Raichs überraschenden Abgang informiert. Raich nehme das Erbe «entgegen der wiederholten Forderung» der Berner Landeskirche und des Kirchgemeinderats an. «Der Kirchgemeinderat kann dies nicht akzeptieren.»

Erbe «aus moralischen Gründen» angenommen

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass ein Pfarrer in seiner seelsorgerischen Tätigkeit wegen eines persönlichen Vorteils jemanden bevorzuge, ergänzt Kirchgemeinderatspräsidentin Lisbeth Zogg gegenüber der Zeitung.

Raich selber sagt, er wolle das ihm angebotene Erbe «aus moralischen Gründen» annehmen. Ferner gehe er davon aus, dass er trotz dieser Angelegenheit ausserhalb der Berner Landeskirche noch als Pfarrer tätig sein kann. Allerdings fügt er an: «Ob ich das in Zukunft noch will und kann, muss ich zunächst mit meinem Gewissen prüfen.»