PFAS: Diese Orte in der Schweiz haben giftiges Grundwasser

Chiasso am schwersten betroffen

Die problematischen Stoffe wurden nicht nur im Trinkwasser, sondern auch im Grundwasser nachgewiesen. Dies wird durch mehr als 22’000 Messdaten belegt, die «Saldo» Ende Oktober auf der Grundlage des Öffentlichkeitsgesetzes vom Bundesamt für Umwelt erhalten hat. Ergebnis: PFAS wurden in jeder zweiten Grundwasserprobe gefunden. In der Schweiz liegt der Grenzwert bei je 0,3 Mikrogramm für die beiden PFAS-Arten PFOS und PFHxS sowie 0,5 Mikrogramm für PFOA. Für die übrigen 17 PFAS-Stoffe, die in der EU berücksichtigt werden, hat die Schweiz keine Grenzwerte.

Am meisten belastet ist das Grundwasser in Chiasso im Kanton Tessin. Das Resultat von 1,044 Mikrogramm pro Liter überschritt auch den Schweizer Grenz­wert – allein wegen des PFOS-Anteils von 0,438 Mikrogramm pro Liter. In der Deutschschweiz sind die PFAS-Belastungen besonders hoch in den Gebieten Stein AG und in der Nähe des Mettmenhaslisees in Niederhasli ZH. In Niederhasli wurden in den Analysen mehrere verschiedene Arten von PFAS nachgewiesen.