Vogelgrippe: Zwei Fälle im Kanton Zürich entdeckt

Der Kontakt von Hausgeflügel mit Wildvögeln muss verhindert werden, was meist durch Stall- oder gedeckte Volierenhaltung erreicht wird.

Bei zwei in einer privaten Tierhaltung tot aufgefundenen Vögeln – einem Graureiher und einem Pfau – wurde das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. (Symbolbild)

Bei zwei in einer privaten Tierhaltung tot aufgefundenen Vögeln – einem Graureiher und einem Pfau – wurde das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. Um eine Weiterverbreitung in andere Geflügelhaltungen zu verhindern, wurde der Betrieb gesperrt und es laufen Sanierungsmassnahmen, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.