Altstätten SG: Pfau verirrt sich in Industriegebiet und landet auf Gnadenhof

Ein News-Scout entdeckt am Montag einen streunenden Pfau auf ihrem Nachhauseweg in Altstätten.

Pfaue sind eigentlich in Indien und dessen angrenzenden Länder einheimisch. Als ein News-Scout ein freilaufendes Exemplar des Ziervogels am Montag auf dem Nachhauseweg im Rheintal sichtet, war sie erstaunt. Das Tier befand sich im Industriegebiet auf den Parkplätzen der Firma Polypag AG in Altstätten SG. «Ich wunderte mich, was der Vogel dort zu suchen hatte, also ging ich an die Rezeption und fragte, ob sie über ihren Besucher Bescheid wissen», sagt Nina N.* zu 20 Minuten.