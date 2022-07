Rust (D) : Pfefferspray-Attacke im Europa-Park fordert mehr als 20 Verletzte

Bei einem Streit zwischen Jugendlichen in einem Hotel im Europa-Park in Rust ist Pfefferspray eingesetzt worden. Dabei wurden auch 25 unbeteiligte Personen in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das in der Luft befindliche Reizgas seien in der Folge 25 weitere unbeteiligte Personen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Am Donnerstag gegen 17 Uhr gerieten nach derzeitigem Erkenntnisstand Im Hotel Colosseo im Europa-Park im deutschen Rust mehrere Jugendliche in einen Streit. Im Zuge dessen sei es laut Polizeiangaben zum Einsatz eines Pfeffersprays gekommen, dabei seien zwei am Streit Beteiligte verletzt worden.



Alle Verletzten seien durch die herbeigerufenen Rettungskräfte und von der Feuerwehr versorgt worden. Laut Polizei-Pressesprecher Yannik Hilger handelte es sich um leichte Verletzungen, wie die «Badische Zeitung» berichtet.



Der Lobbybereich des Hotels sei kurzzeitig geräumt worden. Gegen 19 Uhr sei der reguläre Betrieb wieder aufgenommen worden. Gegen die namentlich bekannten Jugendlichen werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Warum es zu der Auseinandersetzung in der Lobby kam, müsse laut Polizei noch geklärt werden.