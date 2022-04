Sieg in Gefahr? : «Pfeif ab, was für eine Scheisse hier!» – Bayern mit 12 Spielern auf dem Feld

Ein Wechselfehler hat beim Sieg des FC Bayern in Freiburg für Aufregung gesorgt. In der 86. Minute waren die Münchner am Samstag mehrere Sekunden mit einem Spieler mehr auf dem Rasen. Auf den anderen Plätzen gab es schwere Verletzungen.

1 / 5 Nach einem Doppelwechsel in der 86. Minute spielten die Münchner mit 12 Mann weiter. Bis der Fehler auffiel, dauerte es gemäss Sky 17 Sekunden. Diskussionen waren die Folge. AFP Nils Petersen traf gegen die Bayern. AFP Auch Leon Goretzka traf, später erzielte auch noch Serge Gnabry ein Tor für die Bayern gegen Freiburg. Getty Images

Darum gehts Bayern gewinnt deutlich gegen SC Freiburg. Ein Wechselfehler sorgt aber für Wut.

Auch Leverkusen-Trainer Gerry Seoane darf sich freuen.

Felix Magath verliert seine Heim-Premiere mit Hertha Berlin.

Den Spieltag überschattet haben schwere Verletzungen.

SC Freiburg – Bayern München 1:4

Der FC Bayern ist weiter auf klarem Kurs zur zehnten deutschen Fussball-Meisterschaft in Serie. Die Münchner überwanden am Samstag auch die schwere Auswärtshürde beim SC Freiburg und fuhren ein 4:1 (0:0) ein. Vier Monate nach seinem zuvor letzten Einsatz brachte Leon Goretzka die Bayern per Kopf nach einem Freistoss von Joshua Kimmich in Führung (58.). Nur fünf Minuten später aber tobten die Fans der Gastgeber, als Superjoker Nils Petersen 17 Sekunden nach seiner Einwechslung das 1:1 erzielte. Die Münchner aber liessen sich nicht beirren, Serge Gnabry (73.), Kingsley Coman (82.) und Marcel Sabitzer (90.+6) entschieden die Partie.

Für Wut sorgte ein Wechselfehler auf Seiten der Bayern. Nach einem Doppelwechsel in der 86. Minute spielten die Münchner mit 12 Mann weiter. Bis der Fehler auffiel, dauerte es gemäss Sky 17 Sekunden. Freiburg-Coach Christian Streich war ausser sich. Er rief in Richtung Schiedsrichter Christian Dingert: «Pfeif ab, was für eine Scheisse hier!» Passiert war es, nachdem die eingewechselten Marcel Sabitzer und Niklas Süle das Feld betreten hatten. Nach minutenlangen Diskussionen ging es mit einem Schiri-Ball weiter. Die Folge: 8 Minuten Nachspielzeit. Bayern gewann. Möglicherweise wird der Sieg der Münchner aber noch aberkannt. Hierfür müsste der Streich-Club Protest einlegen. Das ist bisher noch nicht passiert.

Ganz kurios: Die Panne war einem Spieler aufgefallen. Nico Schlotterbeck sagte nach der Partie gegenüber Sky: «Mir ist aufgefallen, dass keiner rausgeht. Dann haben wir erstmal gespielt und ich habe dann nochmal durchgezählt und dem Schiri Bescheid gegeben. Wenn ich das nicht gemacht hätte, glaube ich, wäre nichts passiert.»

Hier ist der Beweis: Bayern hatte 12 Spieler auf dem Feld – Goalie Manuel Neuer steht zwischen den Pfosten. Twitter

Frankfurt – Fürth 0:0

Eintracht Frankfurt hat die Generalprobe für das Duell mit dem FC Barcelona vermasselt und wichtige Punkte im Kampf um eine erneute Europa-League-Teilnahme liegen lassen. Das Team von Trainer Oliver Glasner kam am Samstag vor 50’500 Zuschauern nicht über ein 0:0 gegen den Bundesliga-Letzten SpVgg Greuther Fürth hinaus und liess nach Patzern der Konkurrenz eine grosse Chance ungenutzt.

Fünf Tage vor dem ersten Spiel gegen den spanischen Spitzenclub agierte die Eintracht zu wenig zielstrebig und offensiv teilweise ideenlos. Aufsteiger Fürth holte zwar den zweiten Auswärtspunkt in dieser Spielzeit, ist aber in den verbleibenden sechs Saisonspielen kaum noch vor dem Abstieg aus der Fussball-Bundesliga zu retten. Bie Frankfurt stand Djibril Sow in der Startelf.

Glücklich dürfte bei Fürth dennoch niemand sein. So droht dem Verein ein langer Ausfall von Defensivakteur Marco Meyerhöfer. Der 26-Jährige verletzte offenbar schwer am Knöchel und musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Sein Gegenspieler Jens Petter sah nach dem direkten Zweikampf emotional extrem mitgenommen aus. In der sonst so lauten WM-Arena von 2006 wurde es auf einmal still. Meyerhöfer schickte von der Trage noch ein kleines Handzeichen, Applaus brandete auf.

Marco Meyerhöfer von Fürth verletzte sich schwer. Getty Images

Leverkusen – Hertha Berlin 2:1

Hoffnungsträger Felix Magath hat bei seinem Comeback als Chefcoach auf der Trainerbank von Hertha BSC gleich einen Rückschlag im Abstiegskampf der Fussball-Bundesliga hinnehmen müssen. Zwei Wochen nach seinem Debütsieg gegen die TSG Hoffenheim aus dem Homeoffice unterlag der 68-Jährige mit den Berlinern am Samstag dem Tabellendritten Bayer Leverkusen mit 1:2 (1:2) und steckt mit seinem Team weiterhin in der Abstiegszone fest.

Die ersatzgeschwächte Bayer-Elf, die zuvor in fünf Pflichtspielen nur einmal gewann, festigte den dritten Tabellenplatz und untermauerte den Anspruch auf die Teilnahme an der Champions League. Vor 23’557 Zuschauern in der BayArena erzielten am Samstag Lucas Alario (35. Minute) und Karim Bellarabi (40.) die Treffer für Bayer, Vladimir Darida (42.) traf für die Gäste. Der Schweizer Coach Gerry Seoane durfte sich also freuen.

Bielefeld – Stuttgart 1:1

Arminia Bielefeld hat mit Cédric Brunner einen wichtigen Sieg gegen den Abstiegskampf-Konkurrenten VfB Stuttgart verpasst und bleibt in der Tabelle hinter den Schwaben. Die Mannschaft von Trainer Frank Kramer erkämpfte sich am Samstag nach einem Rückstand aber immerhin noch ein glückliches 1:1 (0:1) und kletterte vorbei an Hertha BSC auf den Relegationsplatz der Fussball-Bundesliga. Vor 26’011 Zuschauern auf der Bielefelder Alm brachte Sasa Kalajdzic die Stuttgarter Gäste in der 25. Minute per Handelfmeter in Führung. Florian Krüger (59.) glich für die Arminia aus.

Bielefeld holte nach vier Niederlagen ohne eigenes Tor den ersten Punkt seit dem 19. Februar und dem Sieg gegen den 1. FC Union Berlin. Stuttgart blieb zum vierten Mal in Serie ungeschlagen und wahrte einen Punkt Vorsprung auf die Arminia.

Kurz vor Schluss gab es derweil einen Schreckmoment. Fabian Klos musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden, nachdem er mit Teamkollege Alessandro Schöpf zusammengeprallt war. Der Bielefelder Stürmer wurde am Samstag erst länger behandelt und hielt sich dann die Hände vor das Gesicht, als er vom Spielfeld gebracht wurde. Weil es so lange dauerte, bis die Sanitäter die Trage brachten, lief VfB-Angreifer Sasa Kalajdzic ihnen entgegen und nahm ihnen das Transportgerät ab. Dafür gab es Applaus vom Bielefelder Publikum. Kalajdzic hatte beim 1:1 die Führung für Stuttgart erzielt.

Kurz vor Schluss gab es derweil einen Schreckmoment. Fabian Klos musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Getty Images

Hoffenheim – Bochum 1:2

Einen Dämpfer für ihre Champions-League-Hoffnungen musste Hoffenheim hinnehmen. Gleich zweimal nutzte Bochums Takuma Asano Vorlagen von VfL-Schlussmann Manuel Riemann für Kontertore (28./59.). David Raums zwischenzeitlicher Ausgleich (54.) war für die Gastgeber zu wenig.