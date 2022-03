Cüneyt Cakir: Pfeift in der Schweiz bald ein türkischer Top-Schiedsrichter? 

Für Cakir ist dieser Entscheid ein grösseres Problem. Die Weltmeisterschaft in Katar im Jahr 2022 sollte sein sechster Grossanlass werden. Bereits bei zwei Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften war der Türke im Einsatz. Auch in Katar ist der 45-Jährige vorgesehen. Ohne Einsätze in einer hohen Liga dürfte er jedoch aus dem Schiri-Aufgebot fallen.

SFV bestätigt Austausch, dementiert aber Verbandswechsel

Nun könnte jedoch die Schweiz helfen. Laut der türkischen Zeitung «Fanatik» hat der Fifa-Schiedsrichter ein Angebot vom Schweizer Fussballverband erhalten. Er soll in dieser Saison Spiele in der Schweizer Super League leiten. Es wäre ein spektakulärer Schiedsrichter-Wechsel.

Stefan Baumgartner vom SFV bestätigt gegenüber 20 Minuten eine Anfrage beim türkischen Verband. Allerdings: «Dabei handelt es sich nicht um einen Verbandswechsel», so Baumgartner. Die Aktion soll im Rahmen eines Austausches erfolgen. So, wie es beispielsweise auch schon mit Schiedsrichtern aus Österreich der Fall gewesen sei. Mehr könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Cakir, der in seiner Karriere auch schon den Champions-League-Final gepfiffen hat, ist auf Schweizer Boden kein Unbekannter. Er war auch schon bei Spielen der Nati im Einsatz. In der EM-Quali pfiff er im Jahr 2014 das Spiel gegen England. In der Quali für die WM 2018 arbitrierte er gegen Portugal. In beiden Spielen gab es eine 0:2-Pleite für die Schweiz. Im letzten Jahr war er ausserdem für die Champions-League-Quali-Partie von YB gegen Cluj zuständig. Die Berner siegten mit 3:1.