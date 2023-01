Mörigen BE: Pferd bei Zusammenstoss mit Zug verletzt

Am frühen Mittwochabend ereignete sich in Mörigen BE am Bahnübergang bei der Unterdorfstrasse ein Unfall zwischen einem Pferd und einem Zug der Aare Seeland mobil. Bisherige Erkenntnisse der Kantonspolizei Bern ergeben, dass zwei Reiterinnen mit ihren Pferden versuchten, den Bahnübergang von der Hauptstrasse in Richtung Unterdorfstrasse zu überqueren. Der Zug war zur selben Zeit vom Bahnhof Mörigen in Richtung Lattrigen unterwegs.