A15 bei Volketswil: Pferd erschreckt sich und galoppiert über Autobahn

Sprecher Florian Frei rät Verkehrsteilnehmenden in solchen Situation, Ruhe zu bewahren und sofort die Polizei zu alarmieren. «Es empfiehlt sich nicht zu überholen oder am Strassenrand anzuhalten», so Frei. Falls es nicht anders geht, soll man langsam und mit genügend Abstand am Tier vorbeifahren.