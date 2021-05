26-Jährige Frau stirbt bei Reitunfall in Hombrechtikon ZH

Am Montag kurz vor 20 Uhr meldete ein Passant, dass er zwischen Stäfa und Hombrechtikon ein trabendes Pferd gesehen hätte, welches eine Frau am Boden mitschleifen würde. Im Weiler Buen in Hombrechtikon konnte das Pferd durch Passanten angehalten und die Reiterin befreit werden. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, konnten die schnell am Ort eingetroffenen Einsatzkräfte nur noch den Tod der 26 Jahre alten Frau feststellen.