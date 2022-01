Därstetten BE :

Därstetten BE : Pferd versinkt fast im Morast – Rega rettet es mit Helikopter

1 / 1 Im Simmental blieb ein Pferd im morastigen Boden stecken. Rega

Darum gehts Die Rega berichtet von einem aussergewöhnlichen Einsatz am Freitagabend.

Ein Pferd war in steilem Gelände abgerutscht und kam in morastigem Boden zu stehen, aus dem es sich nicht befreien konnte.

Schliesslich musste die Rega das Tier mit einem Seil aus seiner Lage befreien.

Eine Reiterin war am Freitagabend im Simmental, oberhalb von Därstetten BE mit ihrem Pferd unterwegs. Das Tier rutschte im steilen Gelände ab und kam erst unterhalb des Weges wieder zum Stillstand. Das grosse Pech: Der Untergrund an der Stelle ist morastig, das Pferd konnte sich nicht mehr selber befreien und begann, im Boden einzusinken.

Die Reiterin alarmierte daraufhin die Rega, wie diese in einer Medienmitteilung schreibt. Zunächst gingen der Grosstier-Rettungsdienst, die Feuerwehr und zwei Retter der Alpinen Rettung Schweiz vor Ort. Es zeigte sich bald: Für die Rettung musste Unterstützung aus der Luft her. Die Rega flog daraufhin mit dem Helikopter einen Tierrettungsspezialisten und einen weiteren Tierretter an die Unglücksstelle.

Das Pferd war mittlerweile weiter eingesunken, seine Körpertemperatur befand sich in einem kritischen Bereich. Mit einem am Heli festgemachten Lastenseil gelang es schliesslich, das 700 Kilogramm schwere Tier aus dem Morast zu ziehen. Es wurde untersucht, konnte aber unverletzt in die Obhut seiner Besitzerin zurückgegeben werden.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts unten auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà!