Ostermundigen BE - Pferd wirft Kutsche um und galoppiert davon – zwei Verletzte

Ein Pferd warf in Ostermundigen BE eine Kutsche um. (Symbolbild)

Am Sonntag kurz vor 11 Uhr kam es in Ostermundigen BE zu einem Unfall mit einem Pferdegespann. Dies schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung. Demnach waren mehrere Einspänner hintereinander gefahren, als eines der Pferde aus noch unbekannten Gründen scheute.