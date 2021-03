Nach den Schneefällen im Januar liegen in den Winterthurer Wäldern trotz intensivem Einsatz des Forstpersonals noch viele umgestürzte Fichten. Diese drohen mit wärmerem Wetter zu Brutnestern für Borkenkäfer zu werden, teilt die Stadt Winterthur am Dienstag mit. Die Borkenkäferpopulation sei aufgrund der Trockenheit und der Stürme der vergangenen Jahre derzeit so hoch, dass sie auch gesunde Bäume angreifen und zum Absterben bringen könne. «Darum muss das Forstpersonal alle potenziellen Brutnester für Borkenkäfer aus dem Wald schaffen, bevor es wärmer wird und sich die Käfer wieder vermehren.»