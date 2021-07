Israelische Studie - Pfizer/Biontech soll nur zu 60 bis 80 Prozent gegen Delta-Variante wirken

1 / 6 Auf Israel könnten wieder ungemütliche Zeiten zukommen: Strenggläubiger Jude am Strand von Tel Aviv am 19. April, als Israel die Maskenpflicht im Freien aufhob. AFP Israel gilt als eines der Länder, in denen am meisten Menschen vollständig geimpft sind. AFP Trotzdem nehmen die Fallzahlen wieder zu. AFP

Darum gehts In Israel stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Corona-Virus an. Besonders die gefährliche Delta-Variante grassiert.

Es stecken sich auffallend viele vollständig Geimpfte an.

Forscher sagen: Der Impfstoff von Pfizer/Biontech schützt viel weniger gut gegen die Delta-Variante.

Israel gilt als eines der Länder weltweit, in denen am meisten Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. 57 Prozent sind es gemäss «New York Times». Trotzdem nehmen in den letzten Tagen die Neuinfektionen wieder zu, insbesondere mit der als gefährlicher und ansteckender geltenden Delta-Variante.

Auffallend viele der Neuinfizierten sind vollständig Geimpfte. Wie kann das sein? Eine Studie von Forschenden der Hebräischen Universität Jerusalem liefert eine mögliche Erklärung: Demnach schützt die Impfung von Pfizer/Biontech nur zwischen 60 und 80 Prozent gegen eine Infektion mit der Delta-Variante. Bei der Alpha-Variante, die erstmals in Grossbritannien nachgewiesen worden war, betrug die Schutzwirkung noch 90 Prozent. Das berichtet die «Jerusalem Post».

«Scharfe Massnahmen nötig»

Gleichzeitig ist zu sagen: Nur in sehr wenigen Fällen nimmt eine Infektion mit der Delta-Variante in Israel zurzeit einen schweren Verlauf. Nur drei bis fünf von 1000 angesteckten Personen würden zurzeit schwer erkranken, schreibt die «Jerusalem Post» unter Berufung auf einen Computer-Biologen. Zu Spitzenzeiten in der Pandemie sei dieser Wert bei 20 bis 30 schweren Infektionen pro 1000 Infizierten gelegen.

«Über Israel zieht eine richtiggehende Welle» warnen die Forscherinnen und Forscher nichtsdestotrotz. «Wollen wir diese Welle brechen, müssen wir nun scharfe Massnahmen ergreifen.» Man dürfe auf keinen Fall zuwarten: «Das würde notwendigerweise zu noch schärferen Massnahmen in der Zukunft führen», schreiben die Forschenden.

Sondersitzung der Regierung

Eine andere israelische Studie des angesehenen Forschers Gilli Regev-Yochay kommt zum Schluss, dass gegen die Delta-Variante nur halb so viele Antikörper gebildet werden nach der Impfung, als dass bei der Ursprungsvariante der Fall ist. Regev-Yochay hält dennoch fest: «Die Impfung führt zu einer substantiellen Antikörper-Bildung.» Der Impfstoff sei deswegen auch gegen die Delta-Variante grösstenteils wirksam.

Israel meldete am Samstag 323 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Reproduktionsrate R bewegt sich in Richtung 1,5, was ein rasches exponentielles Wachstum der Fallzahlen bedeutet. Die israelische Regierung will sich am Sonntagabend zu einer Sondersitzung treffen.