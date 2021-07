Corona-Impfstoff : Pfizer/Biontech wollen Zulassung für dritte Dosis beantragen

Die beiden Impfstoffhersteller empfehlen sechs bis zwölf Monate nach der ersten Covid-Impfung eine Auffrischung.

Die deutsche Firma Biontech arbeitet derzeit ausserdem an einem Impfstoff, der speziell vor der Delta-Variante schützen soll. Die ersten Proben sind in einem Werk in Mainz in Produktion. Die klinischen Studien könnten nach Angaben von Biontech und seines US-Partners Pfizer im August beginnen.