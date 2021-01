Empfindliches Vakzin : Pfizer-Impfstoff landete im Abfall

Wenn die Fläschchen nicht innert sechs Stunden aufgebraucht werden, verfällt der Wirkstoff. Aber auch Erschütterungen sind ein Problem.

Es ist in der Schweiz auch schon vorgekommen, dass Impfdosen im Abfall gelandet sind.

Der Wirkstoff ist auch anfällig auf Erschütterungen. In einzelnen Kantonen wurden deshalb Flaschen angeliefert, die beim Transport so sehr durchgeschüttelt wurden, dass sie unbrauchbar wurden. Wie viele Dosen entsorgt werden mussten, erfassen weder das BAG noch die Kantone, wie es dort auf Anfrage heisst: «Uns liegen keine Angaben dazu vor, ob und in welchem Ausmass Impfdosen verfallen sind», heisst es bei der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren auf Anfrage der « SonntagsZeitung » . «Es kann vorkommen, dass kurzfristig Gesundheitspersonal geimpft wird, damit keine Impfdosen verloren gehen», sagt Sprecher Tobias Bär.