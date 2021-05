Minesse - Diese Antibabypille könnte ein nicht zugelassenes Präparat enthalten

Eine Charge der Antibabypille Minesse könnte ein in der Schweiz nicht zugelassenes Präparat enthalten.

Pfizer ruft in Zusammenarbeit mit Swissmedic eine Charge einer Antibabypille zurück. Es handelt sich dabei um die «Minesse 3x28»-Tabletten. In den betroffenen Packungen (Charge: «DP2822») kann sich ein anderes Verhütungsmittel befinden – das Präparat «Loette» mit spanischer Beschriftung, das in der Schweiz nicht zugelassen ist.