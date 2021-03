Image by Arek Socha from Pixabay

Der Pharmariese treibt die Forschung für ein Medikament gegen Corona voran und testet seinen Wirkstoff mit der Bezeichnung PF-07321332 in einer klinischen Phase an Menschen.

Das Medikament kommt nun in eine Testphase, in dieser der Wirkstoff an Menschen getestet wird.

Nach dem Impfstoff will Pfizer eine Pille gegen Corona auf den Markt bringen und treibt die Forschung darüber voran. Konkret: Nach der Entwicklung im Labor geht nun die Tablette mit der Bezeichnung PF-07321332 in die klinische Phase I. In dieser wird das Medikament einer Gruppe Testpersonen verabreicht, um zu untersuchen, wie wirksam die Pille ist und wie sicher, bzw. welche Nebenwirkungen eintreten könnten. Gleichzeitig wird einer Kontrollgruppe Placebos verabreicht. Laut Mitteilung von Pfizer wird diese Studie in den Vereinigten Staaten durchgeführt.