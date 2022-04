Fälle geben Hoffnung: Pfizers Corona-Pille Paxlovid kann wohlmöglich auch Long Covid lindern

Long-Covid-Ursache noch unklar

Eine Theorie besagt, dass eine Corona-Infektion oder «Reste» des Virus die eigentliche Covid-19-Erkrankung überdauern und somit auch zu einem späteren Zeitpunkt Rückfälle auslösen könnten. Laut einer anderen Theorie werden womöglich latente Viren im Körper, wie das Epstein-Barr-Virus, das das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen kann, reaktiviert. In einer dritten Theorie werden die Symptome auf Autoimmunreaktionen nach einer Covid-19-Erkrankung zurückgeführt – demnach würde das durch die Infektion angespornte Immunsystem später «versehentlich» eigene Zellen angreifen. Darüber hinaus wäre es auch möglich, dass winzige Blutgerinnsel bei der Entwicklung von Long-Covid-Symptomen eine Rolle spielen. Bei vielen Corona-Patienten und -Patientinnen werden in verstärktem Masse entzündliche Moleküle beobachtet, die eine anormale Gerinnung fördern. In der Folge kann es zu Schlaganfällen, Herzinfarkten und gefährlichen Blockaden in Beinen und Armen kommen. Resia Pretorius von der Stellenbosch-Universität in Südafrika sieht in solchen Gerinnungsstörungen eine mögliche Erklärung für die allermeisten der mit Long Covid in Verbindung gebrachten Symptome. (dpa/AP)