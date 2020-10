Engpässe auf Intensivstationen : Pflegende sind erschöpft – und nun kommt die zweite Welle

Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin macht auf die Situation des Pflegepersonals in Schweizer Spitälern aufmerksam. Es brauche nun Taten, um die zweite Welle bewältigen zu können.

Viele Pflegende auf Intensivstationen sind am Anschlag, warnt die Gesellschaft für Intensivmedizin.

Intensivpflegende gehen laut Meldungen der «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche» erschöpft in die zweite Welle des Coronavirus. Die Zeitungen berufen sich dabei auf Angaben der Gesellschaft für Intensivmedizin.

Die Pflegenden auf Intensivstationen und den Coronavirus-Abteilungen hätten während des ersten Lockdown im Frühjahr teilweise bis zur Erschöpfung gearbeitet. Pflegende seien noch am Regenerieren von den Schichten im Frühling, erklärte Franziska von Arx-Strässler, Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin gegenüber den Blättern. «Viele sagen, sie könnten eine zweite Welle mit ausserordentlich langen Arbeitszeiten kaum noch stemmen», hiess es weiter. Ausserdem würden mehr Quarantäne-Fälle unter der Belegschaft und ohnehin mehr Mitarbeiter-Ausfällen während der kalten Jahreszeit zu Engpässen beim Intensivpflegepersonal führen.

Es brauche nun Taten, sagt Antje Heise, Leiterin der Intensivmedizin in Thun. Am Montag startet eine Protestwoche des Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Am kommenden Samstag soll ein Aktionstag auf dem Bundesplatz den Abschluss bilden.