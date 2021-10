Guter Lohn und flexible Arbeitszeiten – Pflegende und Medizin-Studis fluten Impfzentren mit Bewerbungen

«Wir haben viele Bewerbungen sowohl aus dem medizinisch-ärztlichen Bereich als auch aus branchenfremden Bereichen erhalten», erklärt Adecco-Sprecherin Annalisa Job zu 20 Minuten. Für den Boom sieht sie zwei Gründe. Einerseits sei der Personalbedarf in Impf- und Testcentern in den vergangenen Monaten, verglichen zum Start der Impfzentren im Frühling gestiegen – und damit offenbar auch die Nachfrage. Andererseits sei der Job «eine gute Alternative zum klassischen Pflegeberuf, und ebenso eine gute Einstiegschance ins medizinische Umfeld».

Einstiegslohn: 32 Franken pro Stunde

Beim Impfzentrum Uster klopfen derzeit vor allem Bewerberinnen und Bewerber an, die in mittlerweile geschlossenen Impfzentren gearbeitet haben und nun einen neuen Job suchen. «Aktuell erhalten wir sehr viele Bewerbungen», sagt Sprecher Joel Meier auf Anfrage. Die Job-Ausschreibung für medizinisches Fachpersonal (20 - 100 Prozent), die sich sogar an Wiedereinsteigende und Pensionierte richtet, preist er als «abwechslungsreich, sehr dynamisch und sinnstiftend» an.