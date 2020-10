Protestwoche : Pflegepersonal in Neuenburg darf nicht an Demo teilnehmen

Der Auftakt zur landesweiten Protestwoche des Gesundheitspersonals fiel in Neuenburg bescheiden aus. Laut Gewerkschaften war es den Pflegenden nicht erlaubt, sich an der Demonstration zu beteiligen.

Mangelnde Wertschätzung angeprangert

Demo auf Bundesplatz geplant

Die Aktion in Neuenburg bildete den Auftakt einer ganzen Protestwoche in verschiedenen Regionen der Schweiz. Ebenfalls am Montagmorgen haben sich rund 25 Personen vor der Kantonsratssitzung in Luzern zu einer Spalieraktion versammelt. Es hätten sich Personen aus allen Gesundheitsbereichen an der Aktion beteiligt, sagte Viviane Hösli, Regionalsekretärin der Gewerkschaft VPOD Zentralschweiz. Weitere Kundgebungen finden «unter strikter Einhaltung der Schutzmassnahmen» am Dienstag in Genf, Basel und Luzern, am Mittwoch in Lausanne, Frauenfeld und Aarau, am Donnerstag in Freiburg, Zürich, St. Gallen und in der Zentralschweiz statt. Abgeschlossen wird die Protestwoche mit einer Kundgebung auf dem Bundesplatz am Samstag in Bern.