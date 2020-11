«Ich werde so lange kämpfen, bis sich etwas ändert»

«Ich bin seit 20 Jahren in der Pflege und sehe, dass es immer schwieriger wird», sagt Müller. Er habe mittlerweile «den Kanal so voll», dass er kämpfen wolle. «Und zwar so lange, bis sich etwas geändert hat.» Dass die Protestaktionen vom Oktober allein für sich etwas bringen, glaubt er nicht – ausser dass die Anliegen in die Öffentlichkeit getragen wurden. Müller will, dass die Pflegenden aufwachen und aufhören, die Faust im Sack zu machen. «Es wird noch mehr Aktionen brauchen, um den Druck auf die Politik zu erhöhen.» Im April hat Müller deshalb die Plattform Pflegedurchbruch.com lanciert. Dort können sich Pflegende vernetzen. Die Ziele deckten sich grundsätzlich mit jenen der Pflegeinitiative des Berufsverbands SBK. «Denn letztlich leiden nicht nur die Pflegenden, sondern vor allem die Patienten unter den Bedingungen. Sie werden kränker, müssen länger als nötig im Spital bleiben und sterben früher, weil wir sie nicht ausreichend behandeln können. Eigentlich geht es also um die Patienten und ihre Angehörigen. Irgendwann werden wir alle pflegebedürftig sein. Letztlich geht es uns also alle etwas an.»