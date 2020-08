St. Gallenkappel

Pfleger in flagranti erwischt, wie er sich an Bewohnerin vergeht

Ein Pfleger des Altersheims Berg in St. Gallenkappel soll sich im Juni an einer demenzkranken Bewohnerin vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen des Verdachts auf Schändung gegen den 43-jährigen Tunesier eröffnet.

Wie die Onlinezeitung «Linth24» berichtet, wurde e in Pfleger des Altersheims Berg in St. Gallenkappel i m Juni 2020 offenbar in flagranti dabei erwischt, wie er sich an einer demenzkranken Bewohnerin verging. Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat eine Strafuntersuchung gegen den Pfleger wegen des Verdachts der Schändung eröffnet, wie Sprecherin Beatrice Giger gegenüber 20 Minuten bestätigt. Der Beschuldigte habe sich in Haft befunden, e r sei aber mittlerweile wieder aus dieser entlassen worden . «Nach 48 Stunden muss sich die Staatsanwaltschaft an das Zwangsmassnahmengericht wenden, das e ntschied , den Beschuldigten freizulassen», so Giger. Beim Pfleger handle es sich um einen 43-jährigen Tunesier.