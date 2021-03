Ein in Feldkirch (A) wohnhafter Liechtensteiner feierte seinen 70. Geburtstag und lud mehrere Gäste ein. Nachdem die eingeladenen Gäste gegen Abend die Feier verlassen haben, tranken der Rentner und sein Pfleger (51) noch einige Gläser. Dabei habe es sein Pfleger auf 1,8 Promille gebracht, berichtet die «Schweiz am Wochenende» (Bezahlartikel). Zwischen den beiden Männern sei es zu einem Streit gekommen.

«Wenn du die Polizei holst, bringe ich dich um!»

Die Zeitung berichtet weiter, nach dem der Rentner sich aufgerappelt habe, habe ihn der 51-Jährige nochmals am Kragen und gedroht: «Wenn du die Polizei holst, bringe ich dich um!». Gegen drei Uhr konnte der 70-Jährige zu einer Nachbarin flüchten. Der hilflose Rentner sei grün und blau geprügelt gewesen. «Ich bin so erschrocken, er sah furchtbar aus und jammerte sehr», sagte die Nachbarin im Rentenalter im Zeugenstand aus. Sie habe die Rettung und die Polizei gerufen.

Der Rentner musste nach dem Streit zwei Tage im Spital bleiben. «Ich habe heute noch Kopfweh, aber die Ärzte finden nichts», so der 70-Jährige. Der angeklagte Pfleger sei für den Prozess extra 1500 Kilometer aus seiner Heimat angereist, wo er mittlerweile wieder lebe. Er könne sich kaum an den Vorfall erinnern. Dass er den Rentner verprügelte, tue ihm schrecklich leid, sagte er vor Gericht. Weshalb der geständige Mann so ausgerastet ist und den Rentner so brutal verletzte, bleibe unklar, berichtet die «Schweiz am Wochenende».