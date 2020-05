Corona-Testzentren BL

Pfleger verdienen weniger als abgemacht, Ärzte knapp das Fünffache

Das Kantonsspital Baselland betreibt externe Corona-Testzentren. Dafür hat es Ärzte und Pflegepersonal angestellt. Bei der Lohnkommunikation gab es aber eine Panne.

Das Pflegepersonal in den vom Kantonsspital Baselland (KSBL) betriebenen Corona-Testzentren verdient 35.34 Franken pro Stunde. Eine Pflegefachfrau sagt, dass ihr mündlich aber 54 Franken zugesichert wurden und der Arbeitsvertrag erst mit Verzögerung eintraf. Dies berichtet die bz . «Für diesen guten Zweck hätte ich es auch für weniger gemacht», sagt die Frau zum am Telefon abgemachten Lohn gegenüber der Zeitung. Als ihr im April der kleinere Betrag überwiesen worden sei, sei sie jedoch verdutzt gewesen.

Die Frau und weitere betroffene Pfleger konfrontierten das KSBL mit der Differenz zwischen versprochenem und bezahltem Lohn, wie die bz weiter schreibt. Dieses habe daraufhin in einem Brief geantwortet. Darin steht, dass mündlich der Bruttolohn kommuniziert worden sei, nicht der Nettolohn. «Alles musste sehr schnell gehen, und es blieb wenig Zeit für detaillierte Erklärungen und Erläuterungen», heisst es. Hinzu kämen jedoch Feiertags- und Ferienentschädigungen, ein Teil des 13. Monatslohns sowie Nachtschichtzulagen.

Ärzte in Zentren verdienen das Fünffache

Bei der Rekrutierung von Ärzten für die Zentren ist die Panne ausgeblieben. Was jedoch einen bitteren Nachgeschmack bei den Pflegern hinterlässt, ist die grosse Lohndifferenz. So verdienten Ärzte netto 170 Franken in der Stunde – das ist knapp fünfmal so viel. «Dabei ist die Arbeit der Ärzte genauso simpel wie unsere», sagt eine Pflegefachfrau der bz. «Sie schauen sich die Patienten an, stellen ein paar Fragen, hören vielleicht mal die Lunge ab und entscheiden anhand einer Checkliste, ob es einen Corona-Test gibt oder nicht.»