USA : Pfleger vergewaltigte schwer behinderte Patientin – 10 Jahre Haft

Der Mann hatte die Tat zunächst bestritten, seine Patientin vergewaltigt zu haben. Doch als sie schwanger wurde, brachte ein DNA-Test die Wahrheit ans Licht. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Wegen der Vergewaltigung einer schwer behinderten Patientin ist ein Krankenpfleger in den USA zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Phoenix im Bundesstaat Arizona ordnete ausserdem eine lebenslange Überwachung des Mannes an, der fortan als Sexualstraftäter registriert ist, wie örtliche Medien am Freitag berichteten.