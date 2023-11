Pflegerin in Sirnach attackiert: Nun ergänzt ein Security das Team

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einer psychiatrischen Einrichtung in Sirnach eine Pflegefachfrau von jugendlichen Patienten spitalreif geschlagen. Nun äussert sich die Klinik zum Vorfall.

1 / 2 Die Polizei konnte die Jugendlichen … 20 min/Celia Nogler … am Bahnhof St. Gallen festnehmen. 20min/Michael Scherrer

Das ist passiert

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, sowohl männliche als auch weibliche, griffen in der Nacht auf Donnerstag in der psychiatrischen Klinik der Clienia Littenheid eine Pflegerin an, die Nachtdienst hatte. Die Frau musste nach der Attacke ins Spital gebracht werden. Die Jugendlichen flüchten und wurden am Donnerstagmorgen am Bahnhof St. Gallen von der Stadtpolizei festgenommen.

So reagiert die Klinik

Am Freitagabend äusserte sich nun die Klinik zu den Geschehnissen. Man habe bereits auf den Vorfall reagiert: «Als Sofortmassnahme wurde die Präsenz eines Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma organisiert», teilt die Privatklinik auf Anfrage mit. Denn trotz aller Sicherheitsmassnahmen seien solche Vorkommnisse leider nicht komplett auszuschliessen. «Obwohl psychiatrische Krankheiten nicht grundsätzlich mit aggressivem Verhalten in Verbindung stehen, kann es in gewissen Fällen zu aggressiven Handlungen kommen.» Die Clienia Littenheid weist darauf hin, dass in vielen Spitälern eine Zunahme von aggressiven Vorfällen seit längerer Zeit registriert werde. Wenn es doch zu Aggressionen kommt, ist die Deeskalation der Situation jeweils das oberste Ziel, um keine Gewaltspirale in Gang zu setzen. Das Personal in Sirnach sei entsprechend geschult, heisst es.

So geht es der Pflegefachfrau

«Unsere Mitarbeiterin ist körperlich nicht gravierend verletzt, aber das Ereignis hat sicher psychische und seelische Folgen», teilt die Klinik schriftlich mit. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut. Sie befindet sich derzeit noch im Spital. Man wünsche ihr von Herzen eine rasche und gute Genesung.

Und die Jugendlichen?

Weder die Polizei noch die Klinik wollte sich am Freitag Fragen bezüglich der Jugendlichen beantworten. Nach der Festnahme in St. Gallen wurden die Jugendlichen die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Thurgau übergeben. Ob sie danach wieder in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurden, ist unklar. Klinik und Polizei verweisen auf den Persönlichkeitsschutz der jugendlichen Täter und die ärztliche Schweigepflicht hin.

