Als sie sich mit dem Coronavirus infizierte, wurde sie so schwer krank, dass sie auf der Intensivstation landete.

Barbara Meier arbeitet in einem privaten Altersheim.

Verschiedene deutsche Medien berichten über Pflegerin Barbara Meier (60), die so schwer an Corona erkrankte, dass sie auf der Intensivstation gepflegt werden musste. Dabei hätte sie bereits die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen, wie der Spiegel berichtet. Doch das lehnte sie ab: «Ich habe es nicht geglaubt, wenn Frau Merkel und Herr Söder vor Gefahren gewarnt haben», wird Meier, die als Pflege- und Betreuungskraft in einem privaten Altersheim arbeitet, auf innsalznach24.de zitiert.