Wegen Kinder - Pflegerinnen geben ihren Beruf auf

Gerade während der Corona-Krise fehlt es an qualifiziertem Pflegepersonal. (Symbolbild)

Das Parlament will mit dem Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative dem Fachkräftemangel mit einer Ausbildungsoffensive begegnen.

Obwohl es während der Pandemie an guten Pflegekräften fehlt, finden gut ausgebildete Pflegerinnen keinen passenden Job.

Auf den Intensivstationen fehlt es besonders in der Corona-Krise an qualifiziertem Pflegepersonal. Und trotzdem finden viele gut ausgebildete Intensivpflegerinnen keine passende Stelle. Weil sie Kinder haben. Janine Neuhaus, 40, hat zehn Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet, auch in Kaderstellung. Sie wäre prädestiniert, um schwer kranke Covid-19-Patienten zu betreuen. Doch ständig ändernde Einsatzpläne, kaum fixe Arbeitstage und zum Teil drei Wochenenddienste hintereinander zwangen Neuhaus dazu, den Job aufzugeben.