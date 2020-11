Bei Personalmangel können Spitäler neu Pflegefachpersonen einsetzen, die in Quarantäne sind. Der Pflegeverband befürchtet, dass sich die Situation in den Spitälern damit verschlimmert.

1 / 11 Damit das Gesundheitssystem in der zweiten Corona-Welle nicht an den Anschlag kommt, gilt für Spitalmitarbeiter neuerdings eine weniger strenge Quarantänepflicht. KEYSTONE Betroffen von der Ausnahme sind Personen im Gesundheits- und Sozialwesen mit einer betriebstragenden Funktion, wie Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen, an einer Medienkonferenz am Dienstag sagte. KEYSTONE In verschiedenen Spitälern fallen Mitarbeiter aus, weil sie selbst in Quarantäne stecken. Getty Images

Darum gehts Können Spitalmitarbeiter nicht zur Arbeit, weil sie in Quarantäne sind, droht ein grosser Personalengpass.

Um dies zu verhindern, soll das Personal in Quarantäne neu auch arbeiten gehen, wenn es engen Kontakt zu einer hochinfektiösen Person hatte.

«Ausgerechnet Pflegende sollen trotz einer potenziellen Ansteckung arbeiten gehen. Das ist kriminell», sagt Pierre-André Wagner vom Pflegeverband.

In verschiedenen Spitälern fallen Mitarbeiter aus, weil sie selbst in Quarantäne stecken. Damit das Gesundheitssystem in der zweiten Corona-Welle nicht an den Anschlag kommt, gilt für Spitalmitarbeiter neuerdings eine weniger strenge Quarantänepflicht.

Betroffen von der Ausnahme sind Personen im Gesundheits- und Sozialwesen mit einer betriebstragenden Funktion, wie Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärzte und Kantonsärztinnen, an einer Medienkonferenz am Dienstag sagte. So sollen diese auch arbeiten gehen, wenn sie engen Kontakt zu einer hochinfektiösen Person hatten.

Im Privatleben stehen die betroffenen Mitarbeiter laut Hauri aber vollumfänglich unter Quarantäne. Das heisst: Sobald sie den Arbeitsplatz verlassen haben, müssen sie sich zu Hause wieder einschliessen. Solange sich die Mitarbeiter an die Quarantänemassnahmen halten und bei der Arbeit eine geeignete Schutzmaske tragen, schätzt er das Übertragungsrisiko als minim ein. Dabei stützte er sich auf die Empfehlungen des nationalen Zentrums für Infektionsprävention Swissnoso (siehe Box).

«Mitarbeiter sollten sich krankschreiben lassen»

Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) ist damit jedoch alles andere als einverstanden. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Swissnoso würden aus Sicht des SBK «höchst problematische Empfehlungen» veröffentlichen, schreibt der SBK auf seiner Website. Infizierten Mitarbeitern empfiehlt der Verband deshalb, sich bei Bedarf ärztlich krankschreiben zu lassen.

«Ob im betreffenden Betrieb ein Personalnotstand besteht oder nicht: Infiziertes Personal arbeiten zu lassen, verstösst gegen die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und gegen dessen Sicherungspflicht den Patienten gegenüber», argumentiert der SBK. Auch verweist er auf die Pflicht des Personals, dafür zu sorgen, dass den Patienten aus ihrem Spital- oder Heimaufenthalt oder aus ihrer Behandlung kein vermeidbarer Schaden erwächst.

«So erkranken noch mehr»

«Ausgerechnet Pflegende sollen trotz einer potenziellen Ansteckung arbeiten gehen. Das ist kriminell», sagt Pierre-André Wagner, Leiter des Rechtsdienst des SBK. Die Schutzmassnahmen seien keine absolute Garantie, Ansteckungen zu verhindern. «Man kann nicht auf Distanz pflegen.»

Wagner rechnet damit, dass die Empfehlungen die Situation in den Spitälern noch verschlimmern. «Auf diese Weise erkranken noch mehr Patienten und Spitalmitarbeiter am Coronavirus.» Die Folgen müsse das Personal ausbaden. «Kann nachgewiesen werden, dass ein Patient gestorben ist, weil er sich bei einer Pflegefachperson ansteckte, steht die Pflegefachperson vor Gericht – und nicht die Politik, die solche Empfehlungen beschliesst.»

«Kaum Ansteckungen bei Patienten»

Das Swissnoso hält an der aufgeweichten Quarantänepflicht fest. «Daraus zu schliessen, dass Spitalmitarbeiter, die nur privat in Quarantäne sind, und im Akutspital arbeiten sollen, eine Massenepidemie auslösen, ist übertrieben», sagt Swissnoso-Präsident Andreas F. Widmer.

Schweizweit hätten sich in den Spitälern «lediglich» 5 bis 10 Prozent der Patienten im Spital mit dem Virus infiziert. Zudem zeige die Erfahrung bisher, dass der grösste Teil des Gesundheitspersonals in Quarantäne nicht infiziert war.

«Steigendes Risiko für Komplikationen»

«Im Spital hat das Personal mit der korrekten Schutzausrüstung – die nun überall vorhanden ist – einen maximalen Schutz vor Ansteckung», sagt Widmer. Das Risiko einer Ansteckung sei ausserhalb viel höher als im Akutspital. Da einzelne Spitäler mit Patienten überlaufen seien, erachte er die aufgeweichte Quarantänepflicht als dringend nötig.

«Fallen Mitarbeiter auch noch weg, weil sie in Quarantäne sind, hat es in vielen Spitälern bald schlichtweg niemanden mehr, der pflegt.» Das Komplikationsrisiko für Patienten steige gerade auf Intensivstationen bei Personalmangel stark an. Ein Nullrisiko gegen Infektionskrankheiten gebe es in der Medizin für alle Beteiligten nie.

Personal habe nichts zu befürchten

Vor einer strafbaren Handlung braucht sich das Personal laut Widmer nicht zu fürchten. «Selbst wenn sich ein Patient bei einer Pflegefachperson anstecken würde, macht sie sich dafür nicht schuldig, sofern sie die Schutzausrüstung trägt und die Vorschriften des Spitales einhält.»

Anders verhält es sich laut Widmer, wenn die Pflegefachperson fahrlässig handelte. «Das könnte etwa der Fall sein, wenn sie bei der Behandlung vorsätzlich keine Maske trug und sich sogar krank fühlte.»