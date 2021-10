36-Stunden-Woche und 110 Prozent Lohn – Pflegevertreter preschen mit neuen Forderungen voran und verärgern Politik

1 / 7 Das Pflegepersonal fordert mehr Unterstützung. 20min/Celia Nogler Wenige Wochen vor der Abstimmung über die Pflegeinitiative hat die Gewerkschaft VPOD in einer Aktion vor dem Uni-Spital neue Forderungen aufgestellt, wie das Personal unterstützt werden soll. 20min/Celia Nogler Dazu gehören unter anderem eine 36-Stunden-Woche, zehn Prozent mehr Lohn sowie die Möglichkeit, mit 60 in Pension zu gehen. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Die Abstimmung zur Pflege-Initiative kommt am 28. November. Jüngste Umfragen zeigen eine grosse Zustimmung.

Die Gewerkschaft VPOD geht denn auch in die Offensive. An einer Kundgebung am Dienstagabend formuliert sie noch höhere Forderungen, darunter auch eine 36-Stunden-Woche.

Für Politiker und -Politikerinnen aus der Mitte, die den Gegenvorschlag bevorzugen ist klar: Die Forderungen wären finanziell nicht zu stemmen und würden zu einer unfairen Bevorteilung der Pflege führen.

Am 26. November stimm t die Schweiz über die Pflege-Initiative ab , welche die Arbeitsbedingungen des Personals verbesser n will . Bundesrat und Par l ament l ehnen d ie Initiative ab und präsentieren stattdessen einen indirekten Gegenvorschlag. Doch es sieht nach einem Erfolg für die Initiantinnen und Initianten aus. Laut der jüngsten 20-Minuten-Umfrage winkt ein Ja-Stimmen-Anteil von über 80 Prozent.

Dementsprechend offensiv geben sich die Befürworter und Befürworterinnen. Am Dienstagabend hat die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in der Pflege, der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD), zu einer Kundgebung vor dem Unispital Zürich aufgerufen. Dabei stellt en die Verantwortlichen Forderungen auf, die über die Anliegen der Initiative hinausgehen. So sollen für Angestellte in der Pflege künftig nur noch 36-Stunden gelten, u nd sie sollen zehn Prozent mehr Lohn erhalten . Nachtdienste oder sonstige Sonderschichten sollen doppelt kompensiert werden können und für die Abend- und Wochenendarbeit soll es darüber hinaus Zulagen geben. Aus s erdem fordern die Gewerkschafter flexiblere Arbeitszeitmodelle sowie einen Ausbau des Krippenangebots. Angestellten soll es – ähnlich wie im Bauwesen – ermöglicht werden, sich mit 60 Jahren pensionieren zu lassen.

Konkrete Zahlen sollen Anliegen der Initiative konkretisieren

Überhaupt kein Verständnis für die Forderungen hat Alber Rösti von der SVP. «Forderungen wie eine 36-Stunden-Woche kämen vor dem Volk ohnehin nicht durch. Der VPOD stellt auf dem Rücken der Pflegenden völlig unrealistische Forderungen auf.» Damit torpediere die Gewerkschaft den Gegenvorschlag, der den Pflegenden deutliche Verbesserungen bringen würde.

Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin des VPOD und Nationalrätin für die Grünen aus dem Kanton Zürich , e rklärt auf Anfrage, dass d ie neu präsentieren Forderungen die Anliegen der Pflege-Initiative konkretisieren würden . Es brauche Zahlen, denn wer höre, wie wenig man in der Pflege verdient, sei meist schockiert. Es gehe nicht an, dass jemand, der im IT-Bereich ar b eitet b ei bis zu 13’000 Franken anfange, während viele in der Pflege nur zwischen 4000 und 4500 Franken monatlich verdienen. Investitionen in der Pflege würden sich lohnen, seien sie doch kostengünstiger als operative Eingriffe. « Es herrschen heute perverse Fehlanreize : Man operiert lieber dreimal, als zweimal zu pflegen. »

«Forderungen würden 30 Prozent mehr Lohn bedeuten»

Marcel Dobler von der FDP, und wie Prelicz-Huber und Rösti Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK), findet, dass unbestritten sei, dass es Probleme im Pflegebereich gebe. Aus diesem Grund setze er sich für den Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative ein, der über einen Zeitraum von acht Jahren Investitionen von einer Milliarde Franken in eine Ausbildungsoffensive investieren würde. In den Forderungen des VPOD sieht er vor allem ein Manöver, den Verhandlungsspielraum auszuweiten. Für Dobler geht die Rechnung aber nicht auf. «Wenn Pflegefachleute deutlich weniger arbeiten, wird der Personalbedarf massiv steigen.» Die Ausbildung zusätzlicher Kräfte würde zudem Jahre beanspruchen, in der Zwischenzeit würde Unterversorgung herrschen.

Zusammengerechnet würden eine 36-Stunden-Woche und 110 Prozent des aktuellen Lohnes eine Lohnsteigerung von über 30 Prozent bedeuten, was wiederum die Kosten im Gesundheitswesen steigen lassen dürfte. Dass die Initiative wahrscheinlich angenommen wird, findet Dobler «sehr schade». Der Gegenvorschlag würde rasche Anpassungen bringen, während die Ausarbeitung der Initiative Jahre beanspruchen dürfte.

Gegenentwurf deckt wichtigste Anliegen ab und macht schnell vorwärts

Für GDK-Vorsteher Lukas Engelberger könnte der VPOD den Pflegenden mit seinen Forderungen einen Bärendienst erweisen. Neuerliche Einschränkungen im Arbeitsrecht würden die Spitäler und Pflegeheime betrieblich und finanziell nämlich zusätzlich belasten. Der Gegenvorschlag brächte stattdessen rasch Abhilfe in der Pflege und würde so die Rekrutierung von neuen Fachkräften ermöglichen. Die Entwicklungen in der Branche zeigten zudem in die richtige Richtung. So müssten Spezialkliniken für eine Zertifizierung bereits heute einen Dotationsschlüssel der Belegschaft vorweisen.

Mitte-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel von der Mitte zeigt Verständnis für die Anliegen des Pflegepersonals. Sie kritisiert jedoch, dass bei den Forderungen der VDOP die unterschiedlichen Belastungen in den einzelnen Abteilungen vergessen werden. «In einem Pflegeheim ist der Belastungsdruck schlichtweg anders als auf einer Intensivstation.» Das gesamte Gesundheitspersonal, unabhängig von ihrer Beschäftigung, gleich zu entlöhnen, wäre nicht nur ungerecht, sondern auch ein finanzielles Problem. Auch Humbel verteidigt den Gegenentwurf zur Initiative und sieht dessen Stärke vor allem in einer schnellen Umsetzung: Bei einer Annahme der Initiative würde es mindestens vier Jahre dauern, bis spürbare Veränderungen einträten. Arbeitsbedingungen können nicht auf Bundesebene geregelt werden, weil nicht der Bund, sondern die Kantone für das Gesundheitswesen zuständig sind. «Unter den jetzigen föderalistischen Begebenheiten ist eine Umsetzung auf Bundesebene sehr schwierig», so die Nationalrätin.