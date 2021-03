Man wolle so verhindern, dass es zu einem Virusausbruch im Heim komme und Personal ausfalle.

In einem Zürcher Pflegeheim werden bei der Neubesetzung von Stellen Geimpfte bevorzugt.

Das Pflegezentrum Kohlfirst in Feuerthalen ZH hat bei ihrem Personal neue Präferenzen definiert: Künftig sollen geimpfte Pfleger und Pflegerinnen bevorzugt behandelt werden. Vor allem bei der Einstellung von neuem Personal und bei der Aufstockung von Arbeitspensen könnte die neue Regelung Ungeimpfte benachteiligen.

Auch Weiterbildungen bewilligt das Pflegezentrum Kohlfirst für Ungeimpfte nur, wenn sie virtuell durchgeführt werden können. Ein Teil der Angestellten des Zürcher Heims wolle dies nicht auf sich sitzen lassen und habe sich in einem Brief an die Medien gewandt.