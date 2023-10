Pfyn: 16-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Am Montagmittag kam es in Pfyn TG zu einem Verkehrsunfall.

In Pfyn TG wurde am Montagmittag ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoss mit einem Auto schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte, war eine 40-jährige Autofahrerin gegen zwölf Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Frauenfeld unterwegs und beabsichtigte, links in die Mühlegasse abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem 16-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Müllheim fuhr.