Auswirkungen nach Krawallen : PGA Championship 2022 kehrt Trumps Golfkurs den Rücken

Der Sturm auf das Capitol in Washington hat weitere Konsequenzen, auch sportliche. So wird die PGA Championship im nächsten Jahr nicht auf einem Golfplatz von Donald Trump gespielt.

Auf einem davon hätte in New Jersey 2022 das PGA Championship ausgetragen werden sollen, doch die Veranstalter ziehen das Turnier ab.

Es hätte 2022 in New Jersey auf einem Golfplatz von Donald Trump ausgetragen werden sollen.

Die Ausschreitungen im US-Capitol haben für den scheidenden Präsidenten Donald Trump sportlich-finanzielle Folgen: Der Amerikanische Verband der Berufsgolfer beschloss am Sonntag, die renommierte PGA Championship 2022 nicht auf Trumps Golfkurs in New Jersey auszutragen. Es ist das zweite Mal in fünf Jahren, dass die PGA of America eine ihrer Veranstaltungen von einem Golfkurs Trumps abzog.