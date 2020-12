Jetzer sie h t seine Kündigung als ungerechtfertigt. Er h abe ein Recht auf freie Meinungsäusserung, schreibt er in einem Communiqué an die Medien. Sein Engagement sei rein politisch, den er zudem in seiner Freizeit ausübe.

In einer Mitteilung an die Medien schildert Jetzer seine Ansichten.

Jetzer war Ende August Organisator und Moderator bei der Kundgebung «Zurück in die Freiheit» am Helvetiaplatz. Knapp drei Wochen später trat er als Redner bei der Kundgebung am Turbinenplatz zusammen mit Andreas Thiel und Marco Rima auf.

Jetzer hat eine kritische Haltung gegenüber der Wirksamkeit der Corona-Massnahmen des Bundes, der Wirksamkeit der Masken - und vor allem der raschen Zulassung des Impfstoffs, oder wie er es beschreibt: der «Real Life»-Versuch mit der Vakzine. In Bälde will er sein Buch mit dem Titel «Corona Fakten Check» veröffentlichen.

«Wir fragen uns, ob die Werte von Pfizer mit deinen Werten übereinstimmen»

Der geschasste Corona-Skeptiker sieht es anders: Er habe ein Recht auf freie Meinungsäusserung, schreibt er in einem Communiqué an die Medien. Er kritisiere nicht seinen Arbeitgeber, auch nicht das Recht einer Pharma f irma, an entsprechenden Therapien zu forschen und diese registrieren zu lassen. Sein Engagement sei rein politisch, d as er zudem in seiner Freizeit ausübe. Er sieht seine Kündigung ungerechtfertigt, Pfizer habe ihm bis heute keinen Grund dafür genannt.