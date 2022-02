Spezialitätenliste – Pharmabranche warnt vor fehlenden Medikamenten in der Schweiz

Um auf diese Liste zu kommen, müssen Medikamente gewisse Kriterien erfüllen und beispielsweise wirtschaftlich sein. Das kritisieren nun einige Pharmaunternehmen. Der kostengünstige Zugang zu Medikamenten sei in der Schweiz unbefriedigend, schreibt die Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz (Vips) in einer Mitteilung.