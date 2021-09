Millionenspenden - Pharmaindustrie zahlt 182 Millionen Franken an Ärztinnen, Ärzte und Spitäler

Am meisten Geld zahlten die Pharmariesen in die klinische Forschung. Insgesamt 82,7 Millionen Franken.

Schweizer Spitäler verzeichneten im letzten Jahr mehrheitlich Verluste. Und das obwohl die Corona-Pandemie eine Krise auf gesundheitlicher Ebene ist. Oder gerade deswegen? Denn die Mehrkosten, welche Covid-Patienten und die spezielle Behandlung verursachten, waren gross. Hinzu kommt, dass den Spitälern das Operationsverbot in der ersten Welle zu schaffen machte.

Auf eines war aber auch während der Pandemie Verlass. Und zwar die Millionenspenden der Pharmabranche an Ärzte, Ärztinnen und Spitäler. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf rund 182 Millionen Franken. Profitiert von diesen Spenden haben Ärzte, Spitäler, Fachgesellschaften, Patientengruppen und andere Organisationen des Gesundheitswesens. Das zeigt eine Auswertung von 60 Pharmaunternehmen in der Schweiz durch das Ringier Axel Springer Research Network, wie der «Blick» schreibt. Im Jahr vor Pandemiebeginn, 2019, waren die Spenden sogar noch fünf Millionen höher.

Was vor allem auffällt: Die Pharmakonzerne überwiesen letztes Jahr viel mehr Geld an die Spitäler in Bezug auf die klinische Forschung. Im Verhältnis zu 2019, als die Spitäler 68,9 Millionen bekamen, zahlten die Pharmariesen im Pandemiejahr 82,7 Millionen Franken. Auch wenn diese Zahlungen einem Aussenstehenden möglicherweise komisch vorkommen könnten, sie sind legal.