Basel: Pharmariese Roche bekommt einen neuen Chef

An der Spitze des Pharma-Konzerns Roche kommt es zu grossen Änderungen: Verwaltungsratspräsident Christoph Franz steht bei der Generalversammlung im März 2023 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, wie Roche am Donnerstag mitteilte. Als sein Nachfolger soll der gegenwärtige Chef Severin Schwan vorgeschlagen werden. Neuer operativer Chef soll per 15. März 2023 der bisherige Leiter der Division Diagnostika, Thomas Schinecker, werden.