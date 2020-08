Best Of Pharrell und Jay-Z feiern die schwarze Community

Im Release der Woche geben sich zwei Hip-Hop-Hoheiten die Klinke in die Hand – und weitere Highlights der aktuellen Musikwoche.

Im Zentrum dessen steht keiner der beiden Stars, sondern deren Community. Darunter TyAnthony Davis, dessen Stadtteil USA-weit zu den am schlechtesten ausgebildeten zählt. Er gründete das Vox Collegiate Junior High, um das zu ändern.

Pharrell Williams muss man niemandem mehr vorstellen. Der Hip-Hop-Star hat sich neben der Musik längst ein Imperium erarbeitet. Am Freitag veröffentlichte er mit einem anderen Musikmogul den Song «Entrepreneur».

Release der Woche: Pharrell Williams feat. Jay-Z, «Entrepreneur»

Da ist selbst Radiomoderator Moe etwas sprachlos – «das ist ziemlich gross!», so viel weiss er auf sicher. Was will man auch sagen: Da sind Pharrell Williams, Jay-Z und ein gemeinsamer Song, der die Zeit einfängt.