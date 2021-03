Sein Cousin Donovon Lynch (†25) sei vergangenen Freitag bei einer Schiesserei in Virginia Beach ums Leben gekommen. Er wurde von einem uniformierten Polizisten erschossen.

Musikproduzent und Designer Pharrell Williams (47) hat am Montag ein bedrückendes Bild mit seinen zwölf Millionen Followern auf Instagram geteilt. Abgebildet ist sein Cousin Donovon Lynch, der am 26. März bei einem Handgemenge in der Stadt Virginia Beach im US-Bundestaat Virginia erschossen wurde. Pharrell ist untröstlich: «Der Verlust dieser Leben ist eine unfassbare Tragödie. Mein Cousin Donovon wurde während einer Schiesserei getötet. Es ist unerlässlich, dass meine Familie und die Familien der anderen Opfer die Transparenz bekommen, die sie verdienen. VA Beach ist der Inbegriff von Hoffnung – wir werden das durchstehen», schreibt er im Post.