Brienz: Phase Orange – Brienz muss evakuiert werden

1 / 4 Das Bergdorf Brienz in Graubünden muss evakuiert werden. 20min/Janina Schenker Der Gemeindeführungsstab Albula fordert Einwohnerinnen und Einwohner auf, das Dorf bis Freitag zu verlassen. 20min/Janina Schenker So könnte ein möglicher Felssturz aussehen. Das Foto wurde beim Felssturz Caltgeras 2011 aufgenommen. Gemeinde Albula/Alvra

Das Bündner Bergdorf Brienz muss evakuiert werden. Dies hat der Gemeindeführungsstab Albula entschieden. Ein Felsvolumen von bis zu zwei Millionen Kubikmetern bewegt sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen ist, dass es abbricht. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz sind aufgefordert, das Dorf bis Freitagabend zu verlassen, wie die Gemeinde Albula in einer Mitteilung schreibt.



Der Gemeindeführungsstab Albula hat die Phase Orange und damit die Evakuierung von Brienz verfügt. Die Bevölkerung muss das Dorf bis spätestens Freitag, 12. Mai 2023, um 18 Uhr verlassen haben, sie darf ab dann bis auf weiteres nicht mehr im Dorf übernachten. Die Fraktionen Vazerol, Tiefencastel und Surava sind davon nicht betroffen.

Betreten des Dorfes nur noch eingeschränkt möglich

Ab Samstag wird den Bewohnerinnen und Bewohnern tagsüber ein vorübergehendes Betreten des Dorfes Brienz ermöglicht, solange die Gefährdungslage es zulässt. Das Grossvieh wie etwa Kühe von zwei Bauernbetrieben bleibt vorerst in den Ställen. Es wird erst in der Phase Rot evakuiert. Sämtliche Zufahrtsstrassen nach Brienz sind ab sofort nur noch für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besitzerinnen und Besitzer der Liegenschaften von Brienz geöffnet.



Heute, Dienstagabend, um 19 Uhr wird die Bevölkerung bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung in Tiefencastel GR über die Details der Evakuierung und Hilfeleistungen der Gemeinde orientiert. Vor Ort können Betroffene bei den Behörden ihre Bedürfnisse anmelden.



Der Teilbereich «Insel» des Brienzer Rutsches befindet sich hoch über dem Dorf Brienz. Die aktuellen Messungen zeigen eine starke Beschleunigung auf einer grossen Fläche. In der Folge werden zwei Millionen Kubikmeter Felsmaterial der Insel in den kommenden sieben bis 24 Tagen abstürzen oder abrutschen.

Hier siehst du, welcher Teil des Dorfes gefährdet ist. Gemeinde Albula/Alvra

Übergang in Phase Rot

Sobald ein Abbrechen der Insel drei bis zehn Tage bevorsteht, wird der Gemeindeführungsstab die Phase Rot verfügen. Das Betreten von Brienz ist dann auch tagsüber nicht mehr möglich und das Grossvieh wird weggebracht. Die Kantonsstrasse Tiefencastel-Filisur, die Albulalinie der Rhätischen Bahn und die Passstrasse Tiefencastel-Lenzerheide bleiben vorerst geöffnet.



Unmittelbar vor einem Abbrechen der Insel verfügt der Gemeindeführungsstab dann die Phase Blau und evakuiert die beiden westlichsten Häuser von Surava GR. Gesperrt würden dann die Landwasserstrasse und die Albulalinie der Rhätischen Bahn entlang der Albula sowie die Passstrasse Tiefencastel-Lenzerheide, heisst es im Communiqué der Gemeinde.

Radarbilder der Rutschung im Verlauf eines Jahres. Rosa eingefärbt der Teil, der sich stark bewegt. Gemeinde Albula/Alvra

Drei Szenarien zum Abbrechen der Insel

Laut Gemeindeführungsstab Albula kommen für das Abbrechen der Insel drei Szenarien infrage. Die Insel kann teilweise oder ganz abbrechen. In welcher Art das geschehen wird, kann nicht vorausgesagt werden. Am wahrscheinlichsten sind zahlreiche Felsstürze. Halb so wahrscheinlich – ein langsames, aber lange andauerndes Abrutschen als Schuttstrom, welcher das Dorf erreichen und beschädigen kann. Ein grosser, schneller und weitreichender Bergsturz ist zwar weniger wahrscheinlich, kann aber nicht ausgeschlossen werden.



Wann das Ereignis stattfindet, kann genauer vorausgesagt werden, je näher der Felssturz kommt. Auch über die Grösse des Ereignisses können dann weitere Angaben gemacht werden. Bereits vor einem grossen Ereignis sind laufend Felsstürze aus dem westlichen Bereich der Insel zu erwarten, da dort Teilbereiche akut absturzgefährdet sind. Diese Felsstürze stellen keine Gefährdung für das Dorf dar. Trotzdem sei es wichtig, die Sicherheitszone nördlich und westlich des Dorfes nicht zu betreten.

Vor drei Wochen besuchte 20 Minuten das Dorf und sprach mit Einheimischen über die drohende Evakuierung und was sie mitnehmen würden. Video: 20min/Shanice Bösiger/Janina Schenker

