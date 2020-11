In einem aktuellen Gerichtsantrag gibt die Schweizer Schmuckdesignerin in einem Protokoll, das der deutschen «Bild», der amerikanischen «People» und der britischen «Daily Mail» vorliegt, intime Details über ihren Ex preis. So soll Collins impotent sein und zwischen 2019 und 2020 ein Jahr lang seine Zähne nicht geputzt und nicht geduscht haben. Cevey bezichtigt Collins ausserdem des Alkohol- und Medikamentenmissbrauchs: «Er fiel immer wieder hin und zog sich Kopfverletzungen zu.»