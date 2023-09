Philadelphia Phillies: Baseball-Fan nimmt Alligator Wally mit

In Philadelphia wollte sich ein Baseball-Fan ein Spiel der Phillies anschauen.

Joie Henney, Fan des Baseball-Teams Philadelphia Phillies, hatte am Mittwoch versucht, mit seinem «Assistenztier» für das MLB-Spiel gegen die Pittsburgh Pirates ins Stadion zu gelangen. Das Problem: Bei dem Tier handelte es sich nicht etwa um einen Hund, sondern um einen Alligator. Das Reptil soll dem Fan gegen seine Depression und gegen den Krebs helfen, sagt er selber.

«Er ist nie aggressiv»

«Er ist nie wütend, ist nie aggressiv. Das war er nie, seit er gefangen wurde», erklärt Henney. Wally wurde als Kleintier in Florida aufgenommen, aufgrund eines Überangebots der Tiere. Wenn es zu viele dieser Reptilien an einem Ort gibt, müssen sie eingefangen, eingeschläfert oder in Gefangenschaft gehalten werden.