Am Samstag verstarb der Schauspieler Michael Schacht im Alter von 81 Jahren, wie SRF berichtet. Als Stimme des Privatdetektivs Philip Maloney kam er in über 400 Folgen des Hörspiels «Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney» vor.

Der Autor der Serie, Roger Graf, schreibt auf seiner Internetseite «Philip Maloney, so sagte er gerne, war für ihn keine Figur, keine Rolle, sondern ein Zustand.» Er habe der Rolle einen Ausdruck und eine «rauchige Seele» gegeben, obwohl er nie rauchte und Whisky, wann immer er welchen geschenkt bekam, an Graf weiterreichte. Auch sei Schacht selbst in der Serie gewesen und habe den Autoren immer wieder bange gefragt, wie lange er noch neue Fälle schreibe.