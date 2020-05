Aktualisiert vor 19min

«Haben Vertrag rechtzeitig gekündigt»

Philipp Plein rechtfertigt sich wegen nicht bezahlter Miete

Der millionenschwere Modeschöpfer Philipp Plein steht in der Kritik, für sein Geschäft in Cannes keine Miete mehr bezahlt zu haben. Dabei soll, dem Unternehmer zufolge, alles mit rechten Dingen zu und her gegangen sein.

von kat

1 / 11 Der deutsche Modedesigner Philipp Plein ist für seine schrille und glitzernde Mode bekannt. Foto: Keystone Weltweit gibt es rund 100 Plein-Boutiquen. Getty Images Für seinen Laden im südfranzösischen Cannes (im Bild) wollte Plein angeblich plötzlich keine Miete mehr zahlen. Leserreporter

Darum gehts Philipp Plein geriet unter Beschuss, weil er angeblich ohne Vorwarnung keine Miete mehr an eine Ladenbesitzerin in Cannes zahlen wollte.

Nun rechtfertigt sich der Modedesigner gegenüber der «Bild».

Der Mietvertrag sei bereits im vergangenen Jahr vorab und somit rechtzeitig gekündigt worden.

Der Millionär, der die Miete nicht zahlt. So schien es, als bekannt wurde, dass das Unternehmen Philipp Plein von seinem Modegeschäft in Cannes nichts mehr wissen wollte. Mitte April teilte die Firma der Besitzerin des Geschäfts mit, dass Plein rückwirkend auf 1. April die Zahlung einstelle. Jetzt rechtfertigt sich der Modeschöpfer gegenüber der Bild: « Die Leute da draussen müssen verstehen, was da wirklich los war. Wir haben den Mietvertrag in Cannes rechtzeitig gekündigt. Der Vertrag läuft dieses Jahr im Oktober aus , doch wir haben die Kündigung bereits letztes Jahr vorab erteilt.»

Verlustreiche Geschäfte

Plein räumt aber ein, dass das Geschäft schon vor Corona sehr verlustreich gewesen sei. Die Pandemie hat ihm quasi den Todesstoss versetzt. Auch sei es mit dem Vermieter zu Streitigkeiten i m Bezug auf die Instandhaltung des Geschäfts gekommen. Philipp Plein habe unter der Coronakrise gelitten wie viele Unternehmen , es wurden fast 40 Millionen Euro Umsatzeinbruch in zwei Monaten verzeichnet. Auch hätten 200 Mitarbeiter entlassen werden müssen. «Das tut weh, aber wir kämpfen weiter», so Plein zu Bild . Kämpfen will aber auch die Besitzerin des Ladenlokals in Cannes und bereitet eine Klage vor, wie sie gegenüber 20 Minuten sagte.

Kritik wegen GNTM-Kampagne

Negative Kommentare hagelt es für Plein auch bezüglich seiner jüngsten Parfum-Werbekampagne, die er zusammen mit GNTM-Siegerin Jacky aufgenommen hat. Auf Instagram gewährt Jacky einen kleinen Einblick, wie der Spot aussehen wird. Die Fangemeinde ist entsetzt: «Sexistischer und prolliger geht es nicht. Schrecklich. Aber spiegelt ihn wider. Jacky tut mir leid, dass sie den Job machen musste», schreibt eine Userin. In einem weiteren Kommentar heisst es: «Sie liegt halbnackt auf dem Auto, räkelt sich und er steht wie ein Vollproll davor, und im Hintergrund läuft ein aggressiver Song über eine Vergewaltigung». Der Kommentar erhielt über 2400 Likes. Es gibt aber auch Stimmen gegen den Shitstorm. «Was ist daran sexistisch? Kommt mal wieder auf euer Leben klar», heisst es unter dem Beitrag, den Plein selbst auf Instagram gepostet hat.