Tag der guten Tat: Philipp schnappt Banknotendieb

1 / 4 Mit ihm hatte der Dieb nicht gerechnet: Philipp Wettstein (48) verhinderte, dass aus einer Coop-Filiale mehrere Hundert Franken gestohlen wurden. 20min/Matthias Spicher Der Kasse entnahm der Langfinger ein Geldbündel und wollte flüchten. (Symbolbild) Sonntagszeitung Vor der Filiale im Berner Breitenrain gelang es Wettstein, dem Dieb seine Beute abzujagen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts In einer Berner Coop-Filiale entwendete ein Mann ein Bündel Noten und wollte damit flüchten.

Philipp Wettstein eilte dem Dieb hinterher – und schaffte es, diesem die Beute abzunehmen.

Coop erachtet Wettsteins Verhalten als mutig, rät Kundinnen und Kunden der eigenen Sicherheit willen aber zur Zurückhaltung.

Philipp Wettstein stand gerade an der Coop-Kasse an, als er die Kassiererin schreien hörte. «Ich sah, wie ein Mann in die Kasse griff, einige Noten herausriss und damit davonrannte», erzählt der 48-Jährige. Ohne zu überlegen, eilte Wettstein dem Dieb hinterher – und erwischte ihn draussen vor dem Geschäft. «Als er auf sein Velo steigen wollte, konnte ich ihn am Rucksack packen und ihn zu Boden reissen. Dabei liess er auch das Geld fallen.» Dem Langfinger gelang es schliesslich, sich aus der Situation zu befreien und anschliessend davonzuradeln – jedoch ohne Beute und Rucksack.

Nachdem Wettstein die schätzungsweise 200 bis 300 Franken aufgesammelt hatte, begab er sich zurück in den Laden im Berner Breitenrain. Er übergab das Bündel dem Filialleiter, der seine Adresse aufnahm und einen Blick in den Rucksack warf. «Darin befand sich auch ein Fläschchen Methadon mit dem Namen und der Adresse des Diebs», so Wettstein. Als er am darauffolgenden Tag erneut im Coop einkaufen war, teilte ihm der Geschäftsführer mit, dass die Polizei den Mann bereits habe schnappen können. «Auch hat er sich für meinen Einsatz bedankt und ich durfte mir zwei Flaschen Wein aussuchen.» Wenige Wochen später habe er nochmals ein Dankesschreiben von Coop mit einem Einkaufsgutschein erhalten.

Coop lobt – und rät zur Zurückhaltung

Sein reflexartiges Handeln habe ihn im Nachhinein selber überrascht, sagt Wettstein: «Mir ging erst zu Hause durch den Kopf, dass es auch hätte gefährlich werden können. Im dümmsten Fall hätte der Dieb ein Messer dabeigehabt.» Zugleich habe ihn verwundert, dass er als Einziger reagiert habe: «Der Mann rannte an zahlreichen Kundinnen und Kunden vorbei, doch niemand stellte sich ihm in den Weg.» Durch den Vorfall, der bereits einige Jahre zurückliegt, sei ihm bewusst geworden, wie schnell das Unerwartete in den Alltag hineinbrechen könne: «Es war eine harmlose Einkaufssituation – und plötzlich herrschte Alarmstufe Rot.»

«Die Intervention war sehr mutig und zeugt von viel Zivilcourage», schreibt ein Coop-Sprecher auf Anfrage von 20 Minuten. Dennoch rät der Detailhändler von Nachahmungen ab: «Wir empfehlen unseren Kundinnen und Kunden zu ihrer eigenen Sicherheit, in solchen Fällen zurückhaltend zu sein und ihre Beobachtungen umgehend dem Verkaufspersonal sowie der Polizei zu melden.»

